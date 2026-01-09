Pronostico Borussia Monchengladbach-Augsburg | fuori casa è un’altra storia

La sfida tra Borussia Monchengladbach e Augsburg, valida per la sedicesima giornata di Bundesliga, si svolge domenica alle 15:30. In questa partita si analizzeranno le probabili formazioni e il pronostico, considerando le prestazioni delle squadre in casa e in trasferta. Una valutazione obiettiva delle dinamiche attuali permette di offrire un quadro chiaro e preciso sull’esito possibile dell’incontro. La diretta televisiva seguirà l’evento con aggiornamenti e approfondimenti.

Borussia Monchengladbach-Augsburg è una partita valida per la sedicesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Brusca la frenata del Borussia Monchengladbach prima della sosta natalizia. Un dicembre da dimenticare, o quasi, per i Fohlen, che nel mese scorso hanno sciupato quanto di buono avevano fatto a novembre (tre vittorie e un pareggio) ed ora rischiano di essere risucchiati nella bagarre retrocessione. La squadra di Euger Polanski ha perso le ultime due – prima il ko interno con il Wolfbsurg, poi la sconfitta al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund – scivolando al dodicesimo posto: i punti di vantaggio sulla terzultima, e dunque sulla zona playout, adesso sono solo quattro. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

