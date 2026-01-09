La Coppa di Francia torna in scena il 10 gennaio con l'esordio del nuovo tecnico. Questo torneo, seconda competizione nazionale in ordine di importanza, rappresenta un'occasione per le squadre di mettersi in mostra e testare le proprie potenzialità. Analizzare i pronostici può offrire spunti utili per comprendere le possibili sorti delle partite e le sfide che attendono le squadre coinvolte in questa fase della competizione.

Coppa di Francia, oltralpe questo fine settimana è dedicato alla seconda competizione nazionale per ordine di importanza. In campo diverse squadre di Ligue 1. La federazione francese dedica un intero weekend alla coppa nazionale, giunta ai sedicesimi. Diverse le squadre di Ligue 1 impegnate nel calendario di sabato, tra cui il Lens che a sorpresa è al comando della classifica del massimo campionato transalpino davanti ai campioni di tutto del PSG. Gli uomini di Pierre Sage hanno infilato ben sette vittorie di fila: l’ultima, la prima del 2026, in casa del Tolosa, annichilito 3-0 venerdì scorso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Coppa di Francia 10 gennaio: esordio vincente per il nuovo tecnico

Leggi anche: Angers-Tolosa (Coppa di Francia, 10-01-2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Calcio a 5, Coppa Trinacria Palermo: esordio vincente della Asd Mediatrice che supera 5-2 il Godrano

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Psg-Marsiglia: il pronostico è per i campioni, ma De Zerbi può fare il colpo; Calendario sportivo 2026. Tutti gli eventi da non perdere; Anteprima United Cup 2026. Programma, analisi e quote; Supercoppa di Francia, PSG-Marsiglia: pronostico e formazioni.

Francia-Azerbaigian, Mbappé guida la carica per la differenza gol: il pronostico - Proseguono anche per il gruppo D le qualificazioni ai prossimi mondiali del 2026: la nazionale di Deschamps, a punteggio pieno dopo due partite, non dovrebbe avere grandi problemi a sistemare la ... gazzetta.it

Pronostici del 6 gennaio 2026: Serie A, Premier League e Coppa del Re https://www.calciomagazine.net/pronostici-6-gennaio-2026-237653.html_unique_id=695c420e270a1 - facebook.com facebook

I CAMPIONI SIAMO NOI Immagina di giocarti la Coppa Davis davanti al tuo pubblico, senza il plurivincitore Slam in squadra. Immagina di perdere il secondo giocatore italiano più forte, fermato da una condizione non sufficientemente pronta. Immagina, infi x.com