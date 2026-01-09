Prolungata l’allerta arancione per vento e mareggiate sull’Appennino sud torna la neve

L’allerta arancione per vento e mareggiate è stata prorogata sull’Appennino sud, mentre una nuova perturbazione atlantica interessa la Toscana fino a sabato mattina, portando forti venti e mareggiate lungo tutta la costa, comprese le isole. La situazione richiede attenzione e precauzioni per garantire la sicurezza delle persone e delle attività nelle zone più colpite.

FIRENZE – Una perturbazione atlantica interesserà la Toscana fino alla mattina di sabato (10 gennaio) con forti venti e mareggiate lungo tutta la costa, isole incluse. Temperatura in calo nella notte e neve in arrivo lungo la dorsale appenninica. La sala operativa della protezione civile regionale ha esteso il codice arancione per mareggiate su costa centro-settentrionale e Arcipelago fino alle 9 di domani. Per queste zone il codice diventerà giallo, dalle 9 fino alla mezzanotte sempre di domani. Per il tratto di costa meridionale, altro codice giallo per vento e mareggiate dalla mezzanotte fino alle 15, sempre di domani (10 gennaio). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Prolungata l’allerta arancione per vento e mareggiate, sull’Appennino sud torna la neve Leggi anche: Previsioni meteo Livorno, prolungata fino alle 6 del 24 ottobre l'allerta arancione per vento e mareggiate Leggi anche: Vento e mareggiate in Toscana: allerta arancione prorogata fino a sabato 10. Gialla per rischio neve Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Mare in tempesta e vento fortissimo su Marina di Pisa. Onde alte fino a 5 metri - Raffiche intense e mare molto mosso, ma al momento non si registrano allagamenti o danni. msn.com

