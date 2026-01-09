Progetto Oltre gli Schermi | la Pro Loco Apice avvia un percorso di lettura in età precoce

La Pro Loco di Apice, in collaborazione con il Comune e l’Azienda Agricola BioLu, avvia il progetto “Oltre gli Sche(r)mi”. Un percorso di lettura rivolto ai bambini in età precoce, volto a stimolare l’interesse per la lettura fin dai primi anni di vita. L’iniziativa, realizzata in partnership con l’Istituto Comprensivo, mira a creare un ambiente favorevole alla scoperta e alla crescita culturale dei più giovani.

Tempo di lettura: 3 minuti La Pro Loco di Apice in collaborazione con il comune di Apice e l’Azienda Agricola BioLu, e in partenariato con l’Istituto Comprensivo E. Falcetti di Apice, l’Associazione Culturale Teatro Eidos, l’Associazione Nuova Destinazione d’Uso, e l’associazione Ribellarci di Apice, è risultata aggiudicataria del bando di finanziamento del Cepell (Centro per il libro e la lettura) nella sezione Leggimi 0-6 edizione 2024, con il progetto “Oltre gli Sche(r)mi” per la promozione della lettura in età precoce. Il primo step di questo progetto prenderà avvio con un percorso di promozione della lettura vissuta come una vera e propria esperienza sensoriale che si esprime attraverso il linguaggio teatrale, della musica e della giocoleria al fine di rendere l’approccio alla lettura un’esperienza viva, corporea ed emozionale che travolga tutti i sensi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

