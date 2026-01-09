Procida a Firenze | storia e spiritualità dell’isola nella trilogia fotografica di Maria Grazia Dainelli e Carlo Midollini
Il 17 gennaio alle ore 16, presso il Loggiato del Pellegrino all’Impruneta, si inaugura la mostra
Il prossimo 17 gennaio, alle ore 16, presso il Loggiato del Pellegrino all’Impruneta (FI), inaugurerà la mostra fotografica dal titolo Terra Murata tra storia e spiritualità con scatti di Maria Grazia Dainelli e Carlo Midollini. Dopo un intenso e articolato percorso di ricerca storico-culturale e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
A Impruneta la mostra 'Terra Murata tra storia e spiritualità': luoghi, riti e testimonianze dell'isola di Procida - Tra le arcate del Loggiato del Pellegrino, la memoria di Procida incontra la storia medicea dell’Impruneta in un dialogo visivo che attraversa luoghi, ... gonews.it
Procida e Firenze unite dalla Via Micaelica: mostra fotografica tra storia e spiritualità - Dal 9 al 31 maggio l’Abbazia di Terra Murata ospita l’esposizione firmata dai fotografi fiorentini Dainelli e Midollini. lanazione.it
Procida, dove innamorarsi della lentezza - Si cammina con facilità a Procida, lasciandosi trasportare dal fascino di un'isola che racchiude secoli di storia e di vita. repubblica.it
SAVE THE DATE – TERRA MURATA TRA STORIA E SPIRITUALITÀ 17 gennaio 2026, ore 16.00 Il Loggiato del Pellegrino a Impruneta Firenze ospita la mostra dedicata a Terra Murata, cuore storico e religioso di Procida Napoli. Un percorso fotografico cur - facebook.com facebook
