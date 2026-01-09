Problema alla caviglia è a rischio per Inter-Napoli

A due giorni dal match tra Inter e Napoli, cresce l'attenzione sulla condizione di un giocatore con problemi alla caviglia, il cui stato potrebbe influenzare la formazione e l'esito della partita. Restano da monitorare eventuali aggiornamenti ufficiali, mentre le due squadre preparano con attenzione questa importante sfida di inizio girone di ritorno di Serie A.

Le ultime a due giorni dal big match del Meazza Mancano solo due giorni al big match tra Inter e Napoli valevole per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. La squadra di Antonio Conte non può permettersi passi falsi: in caso di sconfitta, la seconda consecutiva, andrebbe addirittura a -7 da quella di Chivu. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Per la sfida di scena domenica sera al 'Meazza', il tecnico dell'Inter ha recuperato Andy Diouf e Matteo Darmian, quest'ultimo assente da ben tre mesi a causa di un problema al polpaccio. Buone notizie anche per quanto riguarda Davide Frattesi, out dal match col Bologna per un affaticamento all'adduttore.

Sebastian Negri si è operato alla caviglia: Sei Nazioni a rischio. Gli ultimi aggiornamenti - L’intervento si è reso necessario per la presenza di frammenti ossei nella caviglia e comporterà tempi di recupero non brevi. eurosport.it

Inter, Pepo Martinez salterà il Napoli per un problema alla caviglia rimediato a Parma. In panchina contro il Napoli ci saranno Taho e Calligaris. x.com

Fiorentina-Milan a rischio per Moise Kean: il bomber è a mezzo servizio per un problema alla caviglia! https://www.milannews24.com/fiorentina-milan-kean-condizioni-ultime/ #Kean #FiorentinaMilan #SerieA #Milan - facebook.com facebook

