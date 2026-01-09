Primavera | Oltre 1,5 Milioni di Incasso | in arrivo un aumento di sale per il weekend

Primavera si conferma tra i film più visti al box office, con un incasso superiore a 1,5 milioni di euro. Per il prossimo weekend, è previsto un aumento delle sale disponibili, offrendo maggiori opportunità di visione. Il film, diretto da Damiano Michieletto e interpretato da Tecla Insolia e Michele Riondino, continua a suscitare interesse tra il pubblico, confermando il suo successo sul grande schermo.

Prosegue con slancio il cammino al box office di Primavera, esordio alla regia di Damiano Michieletto con Tecla Insolia e Michele Riondino. Il filmm di fattom si sta mantienendo nelle prime posizioni della classifica registrando un importante riscontro del pubblico in sala. Uscito il 25 dicembre, il film ha raggiunto finora un incasso complessivo di 1.55 milioni di euro, un traguardo significativo che conferma l’attenzione costante degli spettatori e una performance sorprendente per un esordio. Dopo l’anteprima al Festival di Toronto e il passaggio in altri festival internazionali (tra cui il Premio del Pubblico al Festival di Chicago), Primavera sta continuando a mantenere un ottimo riscontro tanto che le copie per questo weekend verranno aumentate, passando da 211 a 293 sale. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

