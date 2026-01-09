Prima di noi recensione | un’epopea familiare polverosa che esce alla lunga distanza

La nostra recensione di Prima di noi, serie tv di Rai 1 in 10 puntate con Linda Caridi, Andrea Arcangeli, Maurizio Lastrico, Matteo Martari e Romana Maggiora Vergano. Prima di noi è una serie tv in 10 puntate – per 5 prime serate su Rai 1 – che racconta la saga familiare dei Sartori e, con essa, la storia d’Italia dal 1917 al 1978. Tratto dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana e diretta da Daniele Luchetti e Valia Santella, la serie riflette sulle colpe dei padri che ricadono sui figli e fissa gli archetipi dei “costruttori” e dei “distruttori”. Il risultato è un prodotto polveroso che non sempre si dimostra capace di dialogare con il pubblico di oggi, ma conta su un cast ricco formato, tra gli altri, da Linda Caridi (matriarca e voce narrante), Andrea Arcangeli, Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Diane Fleri, Benedetta Cimatti, Ginevra Francesconi, Fausto Maria Sciarappa, Elena Lietti e Romana Maggiora Vergano. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

