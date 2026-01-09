Prima di noi perché il friulano della fiction ambientata a Cimolais si ispira alla parlata di Erto?

Domenica 11 gennaio, in prima serata su Raiuno, andrà in onda la seconda puntata di "Prima di noi", la fiction ambientata a Cimolais tratta dall'omonimo romanzo di Giorgio Fontana che segue attraverso tre generazioni della famiglia Sartori la storia di molti italiani dai campi alle fabbriche.In. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

