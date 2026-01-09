Prezzo gas al metro cubo oggi

Il prezzo del gas al metro cubo varia quotidianamente, rappresentando un elemento chiave per monitorare i costi energetici. Conoscere l’andamento aggiornato consente di prendere decisioni informate sulla gestione delle forniture e di valutare eventuali opportunità di risparmio o cambi di fornitore. Rimanere aggiornati su questa cifra è importante per avere una panoramica chiara e precisa sui costi energetici attuali.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o strategie di risparmio. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di gas consente di stimare con precisione la spesa mensile e annuale, soprattutto in un periodo di volatilità dei mercati energetici. Vediamo insieme il prezzo attuale e cosa significa per le famiglie italiane. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 09 Gennaio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (dato riferito all'ultimo aggiornamento di ottobre 2025).

Gas, bollette più leggere: quanto risparmiano all’anno le famiglie - Arera taglia del 2,3% il prezzo del gas a dicembre 2025: bollette in calo per clienti tutelati e famiglie vulnerabili. quifinanza.it

Arera: a dicembre gas -2,3% per servizio tutela vulnerabili - Pari a 102,25 centesimi di euro per metro cubo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com

ADDENDUM Per la cronaca a parità di prezzo della materia prima con le componenti tariffarie del I trimestre 2026 appena introdotte (Tau, QTt, RS...) il costo del metro cubo di GAS stimato per Gennaio 2026 aumenterebbe dell' 1,86%.... [se non mi sono perso x.com

