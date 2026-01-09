Presunti finanziamenti ad Hamas Mohammad Hannoun trasferito nel carcere di Terni

L’attivista palestinese Mohammad Hannoun, arrestato il 27 dicembre con l’accusa di finanziare e dirigere la cellula italiana di Hamas, è stato trasferito dal carcere di Marassi a Terni. Il nuovo reparto di alta sicurezza è riservato a sospettati o detenuti in situazioni di particolare criticità. La vicenda si inserisce nel quadro delle indagini sulle attività di supporto all’organizzazione palestinese in Italia.

L'attivista palestinese Mohammad Hannoun - arrestato il 27 dicembre perché sospettato di essere finanziatore e vertice della cellula italiana di Hamas - è stato trasferito dal carcere genovese di Marassi a quello di Terni, in una sezione ad alta sicurezza destinata ai sospettati o detenuti per terrorismo. L'indagine sui presunti fondi ad Hamas ha portato al sequestro di oltre un milione di euro e perquisizioni in 17 tra case e uffici di persone e associazioni coinvolte.

L’inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas ha portato al sequestro di oltre un milione di euro in diverse città - La Digos ha perquisito 17 tra case e uffici di persone e associazioni coinvolte nell’inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas. ilpost.it

Blitz antiterrorismo: 9 arresti per presunti finanziamenti a Hamas, coinvolto Mohammad Hannoun - Blitz antiterrorismo in Italia: nove arresti e un’inchiesta sui presunti finanziamenti a Hamas. tag24.it

li avvocati degli arrestati nell’inchiesta della procura di Genova sui presunti finanziamenti ad Hamas sono pronti a presentare ricorso al tribunale del Riesame. Il termine ultimo per il deposito degli atti scade il 7 gennaio, data entro la quale le difese formalizzer - facebook.com facebook

Le novità sull’inchiesta sui presunti finanziamenti dall’Italia ad #Hamas x.com

