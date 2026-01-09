Presunti finanziamenti ad Hamas Mohammad Hannoun trasferito nel carcere di Terni

L’attivista palestinese Mohammad Hannoun, arrestato il 27 dicembre con l’accusa di finanziare e dirigere la cellula italiana di Hamas, è stato trasferito dal carcere di Marassi a Terni. Il nuovo reparto di alta sicurezza è riservato a sospettati o detenuti in situazioni di particolare criticità. La vicenda si inserisce nel quadro delle indagini sulle attività di supporto all’organizzazione palestinese in Italia.

