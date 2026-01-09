Preso a calci e pugni e derubato a due passi dal centro storico

Nella notte tra l’8 e il 9 gennaio, in via Verdi a Trento, un uomo è stato aggredito e derubato da due uomini senza fissa dimora, noti alle autorità. L’episodio si è verificato a poca distanza dal centro storico della città. La vicenda evidenzia una problematica di sicurezza urbana e la presenza di situazioni di marginalità nel territorio trentino.

Un episodio decisamente sgradevole quello avvenuto nella notte tra l’8 e il 9 gennaio in via Verdi a Trento, pochi passi dal centro storico del capoluogo: un uomo è stato preso a calci e pugni da due marocchini, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, per rubargli lo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

