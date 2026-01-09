Presi i truffatori pendolari Raggiravano gli anziani simulando gli incidenti
Una banda di sette truffatori pendolari, tra i 25 e i 58 anni, è stata arrestata. Raggiravano anziani simulando incidenti per sottrarre denaro. Tra loro, un indagato che, nonostante fosse agli arresti domiciliari, avrebbe coordinato le operazioni. L’operazione ha portato alla scoperta di un metodo ormai consolidato per ingannare le vittime più vulnerabili, evidenziando l’importanza di maggiore attenzione e vigilanza.
Truffatori pendolari, che avevano come vittime privilegiate le persone anziane. In carcere è finita la banda di sette persone, di età compresa tra i 25 e 58 anni, tra cui un indagato che sembra dirigesse le truffe mentre era ai domiciliari. L’inchiesta della procura di Napoli, delegata alla polizia, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari in carcere emessa dal gip partenopeo nei confronti di sette persone. Tutti devono rispondere di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di svariate truffe in danno di persone anziane. Sono stati ricostruiti nove episodi di truffa, a partire dal dicembre del 2024, in diverse province tra cui anche Pistoia, ma anche nelle province di Alessandria, Verbania, Lucca, Pesaro Urbino, Ancona e Lecce. 🔗 Leggi su Lanazione.it
