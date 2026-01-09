Presepe vivente alla Civitella edizione speciale l' 11 gennaio | tre postazioni e oltre 100 figuranti
Il Presepe vivente alla Civitella, in programma l’11 gennaio, si svolgerà con una configurazione ridotta a causa di assenze tra i figuranti causate dall’influenza. Per questa 31ª edizione, l’evento prevede tre postazioni e oltre 100 partecipanti, mantenendo viva la tradizione locale nonostante le difficoltà logistiche. La manifestazione continuerà a offrire un’esperienza autentica e significativa, rispettando le modalità adattate alle circostanze attuali.
A causa dei numerosi casi di influenza che hanno colpito i figuranti appartenenti ai vari gruppi, il tradizionale Presepe vivente organizzato dall’associazione Teate Nostra subirà una modifica significativa per la sua 31esima edizione. L’evento si svolgerà giovedì 11 gennaio in forma ridotta e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
