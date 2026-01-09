Premio legalità a magistrati forze armate ed eccellenze del territorio

Il Premio della Legalità, giunto alla sua quarta edizione, si terrà sabato 10 gennaio alle 11 presso il Real Sito di Carditello. L’evento, promosso dal Centro, riconosce il valore di magistrati, forze armate ed eccellenze del territorio impegnate nel promuovere la legalità, la memoria e l’impegno sociale. Un’occasione per valorizzare il ruolo fondamentale di queste figure nella tutela dei principi civili e della comunità.

10 gennaio 2026 Premio legalità ed eccellenze italiane . Si accede solo con invito,la security preposta provvederà alla verifica degli inviti e al rilascio del pass Centro alti studi Mameli. - facebook.com facebook