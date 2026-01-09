Preghiera della sera 9 Gennaio 2026 | Proteggimi nel riposo

La preghiera della sera del 9 gennaio 2026, intitolata “Proteggimi nel riposo”, invita a riflettere sulla necessità di trovare serenità e protezione nel momento di riposo. Recitarla in questa serata aiuta a chiudere la giornata con consapevolezza e pace, affidando a un gesto di fede le proprie emozioni e preoccupazioni. È un momento di calma per prepararsi al sonno e rinforzare il proprio spirito.

“Proteggimi nel riposo”. Questa è la preghiera della sera da recitare questo venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 9 Gennaio 2026: “Proteggimi nel riposo” Leggi anche: Preghiera della sera 5 Novembre 2025: “Proteggimi in questa notte” Leggi anche: Preghiera della sera 11 Dicembre 2025: “Proteggimi come figlio tuo” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Te Deum 2025, la preghiera di Padre Arice; L’arcivescovo Miniero alla messa de ‘L’Ora di Gesù’; “La pace sia con tutti voi”, la veglia per la pace del Decanato di Luino; Diocesi: Imola, stasera a Castel Bolognese assemblea dell’Apostolato della preghiera. Preghiera della sera 8 Gennaio 2026: “Illumina la mia mente” - La preghiera della sera da recitare questo giovedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. lalucedimaria.it

Preghiera della sera - 9 gennaio 2026

