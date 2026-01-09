Preghiera del mattino del 9 Gennaio 2026 | Vieni ad abitare in me

La preghiera del mattino del 9 gennaio 2026 ci invita a aprire il cuore a Gesù, chiedendo la Sua presenza nella nostra giornata. Venerdì, dedicato alla devozione al Sacro Cuore, è un’occasione per rafforzare il nostro rapporto spirituale. Recitare questa preghiera ci aiuta a iniziare con serenità e fiducia, offrendo al Signore le nostre azioni e intenzioni per il giorno appena cominciato.

Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta.

Preghiera del mattino - 9 gennaio 2026

