Precipita dal balcone a 13 anni s'indaga per istigazione al suicidio | sequestrato il telefonino del ragazzo
Un ragazzo di 13 anni è precipitato dal balcone a Viterbo. La procura ha avviato un’indagine per istigazione al suicidio, sequestrando il telefonino del giovane per le analisi e l’autopsia. Le autorità stanno approfondendo le circostanze dell’incidente e eventuali responsabilità, nel rispetto delle procedure investigative in corso.
Tredicenne precipitato dal balcone a Viterbo. La procura indaga per istigazione al suicidio: autopsia e perizia sul telefono. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Precipita dal balcone a 13 anni prima del rientro a scuola: disposta l’autopsia, ipotesi bullismo
Leggi anche: Tatiana Tramacere scomparsa, s’indaga per istigazione al suicidio. Sequestrato telefono di un amico
Precipita dal balcone a 13 anni prima del rientro a scuola: disposta l'autopsia, ipotesi bullismo; Precipita dal secondo piano di un'abitazione: bimbo ricoverato al Meyer; Bimbo di 10 anni precipita dal terrazzo: «Volo di otto metri, è in codice rosso»; Donna trovata morta in un parco a Roma: aveva 70 anni, disposta autopsia.
Precipita dal balcone a 13 anni, s’indaga per istigazione al suicidio: sequestrato il telefonino del ragazzo - La procura indaga per istigazione al suicidio: autopsia e perizia sul telefono ... fanpage.it
Precipita dal balcone a 13 anni prima del rientro a scuola: disposta l’autopsia, ipotesi bullismo - Sulla morte del 13enne precipitato dal balcone di casa a Viterbo la Procura ha disposto l'autopsia, una delle ipotesi è che sia stato vittima bullismo ... fanpage.it
Viterbo: 13enne precipita dalla finestra e muore - La tragedia nel cuore della notte in via Palmanova, inutili i tentativi di rianimarlo. civonline.it
Pignataro Maggiore – Precipita dal balcone, atto estremo oppure incidente - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.