Precipita dal balcone a 13 anni s'indaga per istigazione al suicidio | sequestrato il telefonino del ragazzo

Un ragazzo di 13 anni è precipitato dal balcone a Viterbo. La procura ha avviato un’indagine per istigazione al suicidio, sequestrando il telefonino del giovane per le analisi e l’autopsia. Le autorità stanno approfondendo le circostanze dell’incidente e eventuali responsabilità, nel rispetto delle procedure investigative in corso.

Precipita dal balcone a 13 anni prima del rientro a scuola: disposta l’autopsia, ipotesi bullismo - Sulla morte del 13enne precipitato dal balcone di casa a Viterbo la Procura ha disposto l'autopsia, una delle ipotesi è che sia stato vittima bullismo ... fanpage.it

Viterbo: 13enne precipita dalla finestra e muore - La tragedia nel cuore della notte in via Palmanova, inutili i tentativi di rianimarlo. civonline.it

Pignataro Maggiore – Precipita dal balcone, atto estremo oppure incidente - facebook.com facebook

