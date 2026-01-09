Prato a Officina Giovani il lavoro è protagonista con l’agenzia per il lavoro Areajob

Il progetto PGE - Informagiovani di Prato, in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Areajob, promuove iniziative volte a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel territorio. L’obiettivo è sostenere i giovani, offrendo strumenti e opportunità per un inserimento professionale efficace. Questa collaborazione sottolinea l’impegno continuo dell’Officina Giovani nel favorire lo sviluppo occupazionale locale.

Prato, 9 gennaio 2026 - Non si ferma l'impegno del PGE - Informagiovani del Comune di Prato per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, con particolare riferimento ai giovani del territorio. La serie di eventi dedicati all'orientamento al lavoro e alla formazione professionale, realizzati in collaborazione con le Agenzie, si arricchisce di nuovi appuntamenti previsti per l'anno 20252026. Il prossimo appuntamento è fissato a mercoledì 14 gennaio ore 14.30 lo staff di Areajob sarà ospite del PGE (presso Officina Giovani – piazza Macelli 4) per promuovere i percorsi di formazione professionale gratuiti e offrire orientamento a tutti i giovani interessati.

