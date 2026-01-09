Pranzo tra aneddotti e risate. Verona saluta dal suo distributore.

Un pranzo tra aneddoti e sorrisi segna la conclusione di un lungo percorso. Gianni Verona, che ha gestito il distributore di benzina vicino alla Capannina per 42 anni, ha organizzato un momento di congedo all’interno della sua stazione. Un’occasione per condividere ricordi e amicizia, celebrando con semplicità e autenticità la sua presenza duratura nel cuore di Verona.

Aneddoti, risate e cucina tutta casereccia. Gianni Verona proprio all’interno del distributore di benzina che ha gestito per 42 anni ha promosso un pranzo per concludere la lunga avventura alla guida della stazione di carburante a fianco della Capannina. Proprio recentemente infatti è stato sottoscritta la vendita dello spazio alla famiglia Pinzauti, già proprietaria dei bagni Santa Maria e Principe e di Villa Elena, che lì vi realizzerà un punto di ricarica con moderne colonnine elettriche e piccola focacceria. E quel distributore nel tempo è stato espressione più verace dell’identità fortemarmina, tra gli ultimi baluardi di un’accoglienza verace, ruvida e cordiale, tanto da conquistare una clientela di personaggi e imprenditori con i quali Verona è riuscito ad allacciare rapporti di amicizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

