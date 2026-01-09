Pozzuoli nasce la nuova giunta Manzoni

A Pozzuoli, il sindaco Gigi Manzoni ha recentemente formato la nuova Giunta, sostenuta dai principali partiti del “Campo Largo”, tra cui PD, Europa Verde, Italia Viva e altre liste civiche. Questa nomina rappresenta un passo importante per l’amministrazione locale, segnando un momento di stabilità e collaborazione tra le forze politiche della città e della regione.

Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha nominato la nuova Giunta. L'esecutivo gode del sostegno dei rappresentanti provinciali e regionali dei partiti del cosiddetto "Campo Largo" formato da PD, Europa Verde, Italia Viva, Avanti PSI e dalle civiche Pozzuoli al Centro e Davvero Pozzuoli. " Questa Giunta è chiamata ad una grande sfida: portare a compimento le azioni programmatiche già avviate e fondamentali per il rilancio della Città (Rione Terra, PUC, porto commerciale, ridefinizione della linea di costa, gestione del patrimonio, PUMS e sistema integrato della mobilità).

