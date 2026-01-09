Pozzuoli Manzoni presenta la nuova Giunta

A Pozzuoli, il sindaco Luigi Manzoni ha annunciato la composizione della nuova Giunta comunale, la quinta dall’inizio del suo mandato. Dopo un periodo caratterizzato da tensioni politiche e cambiamenti nel governo locale, questa nomina rappresenta un passo importante per l’amministrazione cittadina. La nuova squadra mira a proseguire con stabilità e continuità nell’attuazione dei progetti e delle strategie per il territorio.

Dopo mesi segnati da tensioni politiche, dimissioni incrociate e un azzeramento totale della squadra di governo, il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni oggi rilancia la sua azione amministrativa presentando la nuova Giunta comunale, la quinta dall'inizio del mandato. Una mossa che punta a chiudere una delle fasi più complesse della consiliatura e a restituire stabilità.

