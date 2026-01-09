Poste Italiane provincia di Frosinone prima nel Lazio tra gli utilizzatori dell’app P e residenti
Frosinone si distingue nel Lazio come la provincia con il più alto numero di utenti dell’app “P” di Poste Italiane, con circa 152.000 cittadini che la utilizzano. Questa Super App ingloba servizi come BancoPosta e Postepay, facilitando l’accesso a prodotti e servizi finanziari tramite un’unica piattaforma. Un punto di riferimento digitale che semplifica le operazioni quotidiane dei residenti nella provincia.
La provincia di Frosinone è la prima nel Lazio per l’utilizzo della Super App di Poste Italiane. Sono 152mila, infatti, i cittadini che usano la nuova App “P”, l’applicazione che ha assorbito le precedenti applicazioni BancoPosta e Postepay e che offre in un tap tutti i servizi e prodotti del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
