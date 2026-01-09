Poste Italiane provincia di Frosinone prima nel Lazio tra gli utilizzatori dell’app P e residenti

Frosinone si distingue nel Lazio come la provincia con il più alto numero di utenti dell’app “P” di Poste Italiane, con circa 152.000 cittadini che la utilizzano. Questa Super App ingloba servizi come BancoPosta e Postepay, facilitando l’accesso a prodotti e servizi finanziari tramite un’unica piattaforma. Un punto di riferimento digitale che semplifica le operazioni quotidiane dei residenti nella provincia.

La provincia di Frosinone è la prima nel Lazio per l’utilizzo della Super App di Poste Italiane. Sono 152mila, infatti, i cittadini che usano la nuova App “P”, l’applicazione che ha assorbito le precedenti applicazioni BancoPosta e Postepay e che offre in un tap tutti i servizi e prodotti del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Leggi anche: A Frosinone e provincia a lezione di previdenza con Poste Italiane

Leggi anche: Poste Italiane: in provincia di Frosinone da lunedì 3 novembre saranno in pagamento le pensioni del mese

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Poste Italiane, a Reggio Calabria e provincia pensioni di gennaio in pagamento; Posta fantasma ad Acuto: il Sindaco Augusto Agostini alza la voce e diffida Poste Italiane; ASL Frosinone – Accreditato l’hospice ‘Casa delle Farfalle’ di Isola del Liri: un passo decisivo per la rete delle cure palliative della provincia; Spedizioni più green a Catania grazie alle nuove confezioni in cartone riciclato di Poste Italiane.

Poste Italiane – Provincia di Frosinone prima nel Lazio per l’utilizzo della super app - Tra i comuni, quelli più “smart” sono Villa Latina, Isola del Liri, San Giorgio a Liri, Vicalvi, Fiuggi e Broccostella, tutti con percentuale di utilizzo superiore al 40% ... tunews24.it