Poste Italiane provincia di Frosinone prima nel Lazio tra gli utilizzatori dell’app P e residenti

La provincia di Frosinone si distingue nel Lazio per l’alto utilizzo dell’app “P” di Poste Italiane. Con circa 152.000 utenti, questa applicazione integrata permette di accedere facilmente a servizi bancari, postali e di pagamento, semplificando le operazioni quotidiane. La diffusione dell’app riflette l’interesse dei residenti verso soluzioni digitali efficienti e innovative, contribuendo a migliorare l’esperienza dei cittadini nel rapporto con i servizi Poste Italiane.

