Poste italiane nuovi prototipi di cargo e-bike per consegnare pacchi nei centri storici delle città

Poste Italiane introduce nuovi prototipi di cargo e-bike, pensati per le consegne nei centri storici delle città. Questi veicoli leggeri e sostenibili mirano a migliorare l’efficienza del servizio di recapito di posta e pacchi, riducendo l’impatto ambientale. La sperimentazione di queste soluzioni si inserisce nell’obiettivo di offrire un servizio più efficiente e rispettoso dell’ambiente nelle aree urbane.

Poste italiane sperimenta nuovi prototipi innovativi di veicoli leggeri e completamente green per efficientare ulteriormente il servizio di recapito di posta e pacchi. In collaborazione con il Centro nazionale per la mobilità sostenibile MoSt e in partnership tecnologica con aziende dell’automotive, il Gruppo sta lavorando in particolare sullo sviluppo di nuovi prototipi di cargo e-bike elettrici a tre ruote. Il team di progetto, oltre a Poste Italiane, è composto da Italian aluminium technology, Pirelli e da ricercatori dell’Università degli studi di Firenze, dell’Università degli studi di Bergamo e del Politecnico di Milano. 🔗 Leggi su Lettera43.it

