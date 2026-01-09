Possiamo staccare i servizi per 7 giorni Cloudflare annuncia battaglia dopo la multa dell' Agcom

Cloudflare ha annunciato la possibilità di sospendere temporaneamente i servizi per sette giorni, in risposta alla recente multa dell'Agcom. L'autorità italiana ha multato l'azienda statunitense per oltre 14 milioni di euro, contestandole la mancata disabilitazione di contenuti pirata, come previsto dalla legge italiana 93/2023. Questa decisione evidenzia le sfide tra normative locali e operatori internazionali nel contrasto alla pirateria online.

L' Agcom ha inflitto a Cloudflare, società americana di infrastrutture Internet, una multa superiore a 14 milioni di euro per non aver disabilitato l'accesso a numerosi contenuti pirata come vuole la Legge italiana 932023 contro la pirateria ma l'azienda Usa " ha continuato a non adottare alcuna misura per contrastare l'utilizzo dei propri servizi per la diffusione di contenuti illeciti ". Non si è fatta attendere, però, la reazione stizzita del suo co-fondatore e amministratore delegato, Matthew Browning Prince, che potrebbe decidere di bloccare l'accesso ai siti controllati da Cloudflare anche per una settimana creando disagi impensabili alla navigazione Internet e non solo.

