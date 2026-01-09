Porto Azzurro banchettano col pesce | non pagano Finisce malissimo

A Porto Azzurro, sull’Isola d’Elba, una giovane di 20 anni è stata denunciata dai carabinieri per insolvenza fraudolenta. Dopo aver consumato una cena a base di pesce in un ristorante sul porto insieme ad alcuni amici, si è allontanata senza pagare il conto. L’episodio si è concluso con un intervento delle forze dell’ordine, sottolineando l’importanza del rispetto delle norme e delle regole nel rispetto degli esercizi commerciali.

A Porto Azzurro, sull'Isola d'Elba (provincia di Livorno), una ragazza di 20 anni è stata denunciata dai carabinieri per insolvenza fraudolenta dopo aver consumato una cena a base di pesce in un ristorante sul porto insieme ad alcuni amici e essersi allontanata senza saldare il conto.Il titolare del locale ha immediatamente presentato querela, scatenando rapide indagini da parte dei carabinieri della stazione locale. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza del ristorante e della zona portuale, integrate dalle testimonianze raccolte, gli inquirenti sono riusciti a identificare la presunta responsabile, già nota alle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Porto Azzurro, banchettano col pesce: non pagano. Finisce malissimo Leggi anche: Il condominio fantasma per intascarsi 10 milioni di euro col Superbonus: finisce malissimo Leggi anche: Esce in moto col fratello: finisce contro un albero. Morto 61enne di San Rocco al Porto Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Porto Azzurro, banchettano col pesce: non pagano. Finisce malissimo. Cena di pesce al ristorante con gli amici, poi scappa senza pagare. Ma il titolare non ci sta - Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, nei giorni scorsi la ragazza, dopo aver consumato una cena a base di pesce insieme ad alcuni amici in un ristorante del porto del comune elbano, si sarebbe ... today.it

Cena a base di pesce e poi via senza pagare - PORTO AZZURRO: Le indagini sono scattate dopo la denuncia presentata dal titolare del ristorante. toscanamedianews.it

