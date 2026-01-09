Porta del Popolo ingresso al sito Unesco di Roma

La Porta del Popolo, ingresso storico al centro di Roma, è riconosciuta come sito UNESCO. La Sovrintendenza Capitolina organizza sabato 10 gennaio una visita guidata per esplorare questo importante monumento. Un’occasione per conoscere meglio la storia e l’architettura di uno dei principali punti di accesso alla città. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire le proprie conoscenze sul patrimonio culturale di Roma.

La Sovrintendenza Capitolina, sabato 10 gennaio, propone una visita speciale alla Porta del Popolo, sito Unesco di Roma. Dopo una breve sosta all’esterno del monumento per illustrarne la storia, la visita prosegue all’interno della Porta dove è possibile salire fino alla terrazza panoramica e. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Porta degli Angeli pronta a diventare l’hub del sito Unesco Leggi anche: Hub del sito Unesco alla Porta degli Angeli? Italia Nostra dice no: "Continua la manomissione delle mura" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Dicembre 2025 a Roma: scopri e vivi Roma dal 1° al 31 dicembre 2025; Appuntamenti culturali a Roma 9-15 gennaio; Leone XIV ha chiuso la Porta Santa; Eventi a Roma dal 9 al 15 gennaio 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Belize vs San Marino: Caribbean Jungle vs Medieval Enclave Potere al Popolo "Libertà immediata per il presidente Maduro! Manifestazione Sabato 10 ore 15.00 Porta Adriana" - facebook.com facebook #PapaLeoneXIV #LeoneXIV #TeDeum O santa Madre del Redentore, porta dei cieli, stella del mare, soccorri il tuo popolo che anela a risorgere. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.