Porsche a 200 all’ora uccise 20enne Arrestato l’uomo che era al volante

Franco Vacchina, commerciante di pneumatici, è stato posto agli arresti domiciliari dopo l’incidente sull’autostrada Asti-Cuneo, in cui una Porsche 911 ha coinvolto e causato la morte di Matilde Baldi, 20 anni. L’incidente è avvenuto poco prima di Natale, e la giovane vittima è deceduta cinque giorni dopo all’ospedale di Alessandria. L’indagine è in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

È agli arresti domiciliari Franco Vacchina, il commerciante di pneumatici che poco prima di Natale era alla guida della Porsche 911 coinvolta nell'incidente sull'autostrada Asti-Cuneo in cui è morta Matilde Baldi, 20 anni (foto), deceduta cinque giorni dopo all'ospedale di Alessandria. Il provvedimento è stato disposto su richiesta della Procura di Asti, che ipotizza un "importante pericolo di inquinamento probatorio". Vacchina, secondo quanto emerso, sarebbe stato sorpreso mentre tentava di avvicinarsi alla propria auto, sotto sequestro. L'incidente risale alla sera dell'11 dicembre. Quella sera Matilde, studentessa universitaria, aveva appena terminato il turno di lavoro in un bar di Borgo di Asti.

