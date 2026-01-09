Pornografico Vaudeville | la violenza maschile in scena
Cosa: Lo spettacolo Pornografico Vaudeville – O manifesto sul nulla, scritto e diretto da Stefano Poeta.. Dove e Quando: All’Altrove Teatro Studio di Roma, dal 16 al 18 gennaio.. Perché: Un’opera pluripremiata che indaga con ferocia e ironia il legame tra mascolinità tossica, pornografia e isolamento sociale.. L’universo teatrale romano si arricchisce di una proposta coraggiosa e necessaria che mette a nudo le contraddizioni della società contemporanea. Dal 16 al 18 gennaio, il palco dell’ Altrove Teatro Studio ospita Pornografico Vaudeville – O manifesto sul nulla, una produzione che arriva nella capitale forte del prestigioso riconoscimento ottenuto al Festival dei Due Mondi di Spoleto, dove si è aggiudicata il Primo Premio European Young Theatre 2024. 🔗 Leggi su Ezrome.it
