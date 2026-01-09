Ponti 2026 in Lombardia | Carnevale Pasqua e feste locali il calendario completo

Il calendario dei ponti in Lombardia per il 2026 offre alcune opportunità di pausa, tra Carnevale, Pasqua e feste locali. Tuttavia, le occasioni di collegare giorni liberi sono limitate e richiedono una pianificazione attenta. Variabili come l’autonomia scolastica possono influenzare le date di vacanza, rendendo importante consultare il calendario ufficiale per organizzare al meglio i propri periodi di riposo.

Il calendario 2026 in Lombardia non promette miracoli, ma qualche spiraglio sì. I ponti non abbondano, le coincidenze vanno studiate con attenzione e l'autonomia scolastica introduce variabili. Detto questo, tra Carnevale, Pasqua "bassa" e festività locali, le occasioni per staccare non mancano. Il 2026 non è l'anno dei ponti facili, ma chi sa leggere il calendario con attenzione qualche occasione riesce comunque a ritagliarsela. Pianificare diventa un esercizio di precisione, più che di fortuna. Carnevale, primo banco di prova dell'anno. Febbraio segna il primo vero intervallo nel calendario dell'anno.

Calendario scolastico e ponti 2026: la guida completa regione per regione. Ecco le date ufficiali per Carnevale, Pasqua e i “super ponti” di maggio e giugno - Il calendario scolastico 2026 offre ponti strategici per il 1° maggio e il 2 giugno, compensando un 25 aprile che cade di sabato. orizzontescuola.it

Vacanze e ponti scuola nel 2026: tutte le date del calendario scolastico - Il 2026 è arrivato e con il nuovo anno arrivano anche importanti date da segnare sul calendario scolastico. orizzontescuola.it

