Pontedera nuova segnaletica orizzontale dietro l' ospedale | via alle modifiche sulla viabilità
A partire da lunedì 12 gennaio, prenderanno il via i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in alcune strade di Pontedera, tra cui via Pascoli, via Grandi, via Galilei, via Buozzi e via della Bianca. La modifica mira a migliorare la viabilità e la sicurezza delle zone interessate, interessando l’area dietro l’ospedale. Le nuove segnalazioni saranno installate nel rispetto delle normative vigenti e delle esigenze di mobilità locale.
