Pontecagnano soccorsi 6 ragazzi intossicati al Maximall
Questa sera, al centro commerciale “Maximall” di Pontecagnano, sei ragazzi sono stati soccorsi dopo aver riportato un’intossicazione da monossido di carbonio. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine e dei soccorritori ha permesso di stabilizzare la situazione. La vicenda è ancora in fase di approfondimento, mentre le autorità stanno valutando le cause dell’incidente e le eventuali misure di sicurezza da adottare.
