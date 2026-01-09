Pontecagnano soccorsi 6 ragazzi intossicati al Maximall

Questa sera, al centro commerciale “Maximall” di Pontecagnano, sei ragazzi sono stati soccorsi dopo aver riportato un’intossicazione da monossido di carbonio. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine e dei soccorritori ha permesso di stabilizzare la situazione. La vicenda è ancora in fase di approfondimento, mentre le autorità stanno valutando le cause dell’incidente e le eventuali misure di sicurezza da adottare.

