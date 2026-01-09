Pontecagnano 6 ragazzi intossicati da monossido vicino al centro commerciale Maximall

A Pontecagnano, nelle vicinanze del centro commerciale Maximall, sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco per sei ragazzi colpiti da sospetta intossicazione da monossido di carbonio. L’intervento si è reso necessario a seguito di segnalazioni di malori tra i presenti. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle circostanze dell’incidente.

