Pontecagnano 6 ragazzi intossicati da monossido vicino al centro commerciale Maximall

A Pontecagnano, nelle vicinanze del centro commerciale Maximall, sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco per sei ragazzi colpiti da sospetta intossicazione da monossido di carbonio. L’intervento si è reso necessario a seguito di segnalazioni di malori tra i presenti. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle circostanze dell’incidente.

Intervento dell'ambulanza del 118 e dei vigili del fuoco nei pressi del centro commerciale Maximall di Pontecagnano: 6 ragazzi con sospetta intossicazione da monossido. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

