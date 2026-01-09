Ponte pedonale sul Rimaggio Le categorie | Soluzione migliore

Il ponte pedonale sul Rimaggio è considerato dalla maggior parte delle associazioni di categoria come la soluzione migliore, soprattutto in virtù delle attuali condizioni logistiche dell’area del mercato. Dopo il sostegno di Confesercenti e le valutazioni di Confcommercio, questa soluzione si presenta come la più praticabile, tenendo conto delle limitazioni imposte dalle normative e delle esigenze di sicurezza, rispetto alle alternative carrabili.

Un plebiscito, o quasi. Dovuto anche alle oggettive condizioni 'logistiche' dell'area del mercato. L'ipotesi del ponte pedonale sul Rimaggio sembra quella più percorribile per le associazioni di categoria dopo il sì deciso già espresso da Confesercenti: "Noi reputiamo che il ponte pedonale sia meno peggio di quello carrabile – dice ad esempio Valentina La Malfa referente di Confcommercio per l'area - è ovvio la situazione precedente sarebbe stata preferibile ma, dopo l'evento del marzo scorso, i limiti imposti dalle condizioni delle piazze e quanto previsto dalla normativa, riteniamo che questa possa essere l'ipotesi più percorribile".

