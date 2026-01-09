Poliziotto brasiliano prova a recuperare da un campo rom i bagagli rubati | salvato dai vigili
Un poliziotto brasiliano in visita a Roma con la famiglia ha cercato di recuperare i bagagli rubati dalla sua auto noleggiata vicino alla Basilica di San Paolo, il giorno dell’Epifania. Durante l’intervento, è stato soccorso dai vigili urbani, che lo hanno aiutato a gestire la situazione. Questo episodio evidenzia l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini in circostanze di emergenza.
Era a Roma con la famiglia per il Giubileo l’agente brasiliano che, il giorno dell’Epifania, sperava di recuperare subito i bagagli che gli erano stati rubati dalla macchina presa a noleggio vicino alla Basilica di San Paolo. Grazie al gps del cellulare, l’uomo è riuscito a rintracciare le valigie, con tablet, telefoni e passaporti, in un campo nomadi di Castel Romano, a sud della Capitale. Una volta arrivato di fronte a un container è stato accerchiato e aggredito da decine di uomini. Decisivo l’intervento della Polizia locale che ha riportato la calma. Del bottino però nessuna traccia, l’uomo è andato via, accompagnato dalle forze dell’ordine senza effetti personali e, soprattutto, documenti per tornare in Brasile. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Roma, poliziotto brasiliano prova a recuperare bagagli rubati nel campo rom: "Accerchiato e minacciato"
Leggi anche: Roma, legato e seminudo in fuga dal campo rom: 18enne salvato dai vigili urbani
Roma, poliziotto brasiliano prova a recuperare bagagli rubati nel campo rom: Accerchiato e minacciato; Roma, poliziotto brasiliano prova a recuperare bagagli rubati nel campo rom: 'Accerchiato e minacciato'; Castel Romano, i vigili salvano un poliziotto brasiliano: cercava i bagagli rubati al campo rom; Sposa 90enne e si fa intestare patrimonio da 10 milioni di euro. 'Ha approfittato che assumeva psicofarmaci'.
Roma, poliziotto brasiliano prova a recuperare bagagli rubati nel campo rom: "Accerchiato e minacciato" - Il sindacato del Sulpl: "Gualtieri dica basta a piantonamenti di faccia" ... romatoday.it
Dalle favelas al campo nomadi di Castel Romano per recuperare i bagagli rubati: poliziotto brasiliano salvato dai vigili urbani - L'agente in servizio presso la Policia civil dello Stato di Minas Gerais era in vacanza a Roma con moglie e figli. roma.corriere.it
Roma, poliziotto brasiliano accerchiato nel campo rom di Castel Romano mentre tenta di recuperare i bagagli rubati - Roma, è finita con un’operazione di messa in sicurezza, ma poteva trasformarsi in tragedia: un ufficiale di polizia brasiliano in vacanza nella Capitale con la famiglia è stato salvato in extremis dag ... msn.com
Vacanza da incubo a Roma per una famiglia brasiliana: rubati soldi, bagagli e documenti dall’auto. Seguendo la geolocalizzazione del telefono, il padre – poliziotto brasiliano – arriva al campo nomadi di Castel Romano, ma viene accerchiato e minacciato. So - facebook.com facebook
La polizia ha arrestato un brasiliano naturalizzato italiano, di 41 anni, latitante da tempo e ricercato in ambito internazionale per #violenze sessuali ripetute, consumate nel Paese di origine in danno di #bambine. La cattura è stata eseguita dai poliziotti della x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.