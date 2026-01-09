Polizia locale 4.0 fondi regionali | anche Frosinone tra i Comuni finanziati

La Regione Lazio ha pubblicato la graduatoria del bando “Polizia locale 4.0”, con finanziamenti destinati ai Comuni per il potenziamento della sicurezza urbana. Anche Frosinone rientra tra i territori beneficiari dei fondi regionali, confermando l’impegno a migliorare la tutela dei cittadini e la gestione del territorio. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per rafforzare i servizi di polizia locale e promuovere una presenza più efficace sul territorio.

Buone notizie per la sicurezza urbana in provincia di Frosinone. La Regione Lazio ha pubblicato la graduatoria del bando “Polizia locale 4.0”, destinato al noleggio a lungo termine, senza conducente, di autoveicoli, motoveicoli e motocicli per le polizie locali.Il finanziamento complessivo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Polizia locale 4.0, fondi regionali: anche Frosinone tra i Comuni finanziati Leggi anche: Provincia di Frosinone, cinque Comuni ricevono fondi regionali per la bonifica dei siti inquinati Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Polizia locale, da Regione Lazio 118mila euro a 12 Comuni per potenziare parco auto; Multe, soldi in arrivo ai Comuni. Imola incassa 212 mila euro. Fondi anche a Bassa e Vallata; «Tendone riscaldato a Monigo per salvare 40 senzatetto»: le associazioni e la parrocchia chiedono l'intervento delle istituzioni; Frosinone, Fondo sviluppo e coesione: il punto sui progetti. «Ruolo centrale del Consorzio industriale». Polizia locale, Viterbo e Farnese tra i beneficiari dei fondi regionali - Tre nella Città metropolitana di Roma: Formello, Morlupo e Anguillara; due nella provincia di Viterbo: Farnese e Viterbo; quattro nella provincia di ... civonline.it

Vico, Trevi e Frosinone riceveranno fondi per potenziare mezzi della Polizia locale - Frosinone – È stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio la graduatoria dei Comuni che avranno accesso ai ... ilpuntoamezzogiorno.it

Rossi lancia da Fano il Patto per la sicurezza: «Fondi regionali per la polizia locale» - ho ritenuto opportuno proporre a Fano un Patto per la sicurezza che consenta di rafforzare il presidio della Polizia ... corriereadriatico.it

Per l’omicidio di Sergiu Tarn è stato arrestato Riccardo Salvagno, ex agente della polizia locale. Il 25enne è stato freddato con un colpo di pistola il 31 dicembre - facebook.com facebook

Proseguono i controlli della Polizia locale a tutela della legalità e della qualità dell’offerta commerciale a #Venezia. Sono 350 gli articoli sequestrati da un esercizio commerciale di recente apertura, specializzato nella vendita di souvenir, bigiotteria e artic x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.