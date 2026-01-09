Policlinico Umberto I 1 miliardo per il restyling

Il Policlinico Umberto I di Roma avvia un importante progetto di restyling, con un investimento di un miliardo di euro per la sua rigenerazione architettonica e urbana. L’iniziativa, presentata presso l’Aula magna della Sapienza dalla rettrice Antonella Polimeni e dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, mira a migliorare le strutture e l’integrazione nel contesto urbano, garantendo un futuro più sostenibile e funzionale per il più antico policlinico italiano.

Il Policlinico universitario Umberto I di Roma si rifà il look. La proposta di rigenerazione architettonica e urbana del policlinico più antico d’Italia, per un importo complessivo di un miliardo di euro, è stata illustrata presso l’Aula magna della Sapienza dalla rettrice dell’ateneo Antonella Polimeni, insieme al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Il progetto. La proposta prevede la demolizione e la ricostruzione di alcuni edifici. Interventi che porteranno alla riorganizzazione completa del lato che affaccia su viale dell’Università, dove il nuovo e il preesistente formeranno un monoblocco articolato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Policlinico Umberto I, 1 miliardo per il restyling Leggi anche: Svelato il progetto per il nuovo policlinico Umberto I: un miliardo per la riqualificazione Leggi anche: Come sarà il nuovo Policlinico Umberto I di Roma: presentato il progetto da 1 miliardo di euro La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Policlinico Umberto I, svelato il nuovo progetto della Sapienza da 1 miliardo. Rocca: «Una svolta storica»; Svelato il progetto per il nuovo policlinico Umberto I: un miliardo per la riqualificazione; Roma: arriva la svolta per il nuovo Umberto I, parte progetto da un 1 miliardo -VIDEO; Ecco il nuovo Policlinico Umberto I: progetto da 1 miliardo. Roma, nuovo Policlinico Umberto I: presentato il progetto da 1 miliardo di euro - Il piano approvato dalla Soprintendenza e frutto di un lavoro tecnico con Regione Lazio e Roma Capitale, punta a creare una vera e propria città- tg24.sky.it

Umberto I, restyling al via: ecco il nuovo progetto (da 1 miliardo). Alcuni edifici saranno demoliti e ricostruiti - Parterre delle grandi occasioni, l'Aula Magna della Sapienza, un grande tappeto sul proscenio: il nuovo Policlinico Umberto I debutta così, in grande stile. ilmessaggero.it

Policlinico Umberto I, svelato il nuovo progetto della Sapienza da 1 miliardo. Rocca: «Una svolta storica» - L'opera di restyling prevede il passaggio dagli oltre 50 edifici attuali a un nuovo monoblocco su viale dell'Università, e un campus universitario integrato ... msn.com

Dallo scambio con il Policlinico Umberto I alla svendita del grande ex ospedale al Vaticano. Atti, date, cifre, retroscena inediti e nodi irrisolti di un’operazione che passa sopra la testa dei cittadini - facebook.com facebook

Policlinico Umberto I - Proposta di rigenerazione architettonica e urbana Sapienza Università di Roma x.com

