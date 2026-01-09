Pluripregiudicati a bordo di un' auto già segnalata scatta il foglio di via

Il questore di Modena ha emesso un provvedimento di foglio di via obbligatorio di un anno nei confronti di due uomini, rispettivamente di 37 e 48 anni, sospettati di pluripregiudizio e coinvolti in un episodio a bordo di un'auto già segnalata. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori situazioni di rischio.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.