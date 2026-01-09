Pluripregiudicati a bordo di un' auto già segnalata scatta il foglio di via
Il questore di Modena ha emesso un provvedimento di foglio di via obbligatorio di un anno nei confronti di due uomini, rispettivamente di 37 e 48 anni, sospettati di pluripregiudizio e coinvolti in un episodio a bordo di un'auto già segnalata. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori situazioni di rischio.
Il questore di Modena, Lucio Pennella, ha firmato un provvedimento di foglio di via obbligatorio della durata di un anno nei confronti di due uomini, di trentasette e quarantotto anni, ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica.Tutto è iniziato nel primo pomeriggio dello scorso 7 gennaio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
