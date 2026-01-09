Pitti Uomo 2026 si concentra su temi di sostenibilità, comfort e responsabilità, riflettendo un approccio orientato al futuro della moda maschile. Le aziende come KEEN ed EMU Australia presentano le loro novità, evidenziando innovazione e attenzione all’ambiente. L’evento si conferma come piattaforma di confronto e crescita, promuovendo un modo più consapevole di concepire le calzature, in linea con le esigenze di un mercato in evoluzione.

Da Firenze le novità di KEEN ed EMU Australia raccontano un nuovo modo di vivere le calzature, tra innovazione, comfort e responsabilità ambientale. Firenze torna al centro della scena internazionale con Pitti Uomo 109, l’appuntamento che nel 2026 conferma il suo ruolo di osservatorio privilegiato sulle nuove direzioni della moda maschile e lifestyle. Alla Fortezza da Basso si incontrano visioni globali, ricerca sui materiali e una crescente attenzione verso sostenibilità e funzionalità, temi che attraversano l’intero salone e che trovano una sintesi perfetta nel mondo delle calzature. Tra i protagonisti di questa edizione spiccano brand capaci di unire estetica, performance e valori autentici come KEEN ed EMU Australia, distribuiti in Italia da NaturalLook, realtà storica che da oltre cinquant’anni seleziona marchi affini a una filosofia di benessere e responsabilità. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Pitti Uomo 2026 guarda al futuro: sostenibilità, comfort e responsabilità le parole chiave

Leggi anche: Frosini, la scuola rinnovata. Comfort e tecnologie: "Si guarda al futuro"

Leggi anche: New Standard Japan Leather Project a Pitti Uomo 109: sostenibilità e artigianalità nella pelletteria giapponese.

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Pitti Uomo 109, a Firenze il meglio della moda maschile: 750 brand presentano le nuove collezioni; Pitti Uomo 109: tutte le novità dell’edizione 2026 che sta per iniziare; Pitti Uomo 2026: Firenze in “Motion” tra cinema, profumeria e innovazione; Tutta la moda nuova a Pitti Uomo 2026.

Pitti Uomo 109: tutte le novità dell’edizione 2026 che sta per iniziare - Pitti Uomo 109 dal 13 al 16 febbraio accende i riflettori sulla moda uomo a Firenze tra tendenze, eventi imperdibili e designer emergenti. iconmagazine.it