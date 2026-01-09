Pista di pattinaggio aperta fino al 18 gennaio

La pista di pattinaggio sul ghiaccio di Riccione, situata sul lungomare, rimarrà aperta fino al 18 gennaio. Grazie alle temperature rigide, sarà possibile pattinare quotidianamente, anche nelle ore serali. L'apertura prosegue durante tutto il periodo delle festività e fino all'inizio del Sigep, offrendo un'opportunità di svago per residenti e visitatori durante i mesi invernali.

Le basse temperature spingono i turisti sui pattini. L'apertura della pista sul ghiaccio a Riccione, sul lungomare, proseguirà tutti i giorni ed anche alla sera fino al 18 gennaio, il che significa che si pattinerà anche durante i primi giorni del Sigep. Salvo cambiamenti climatici improvvisi, sarà un'opportunità in più per le migliaia di persone che arriveranno in città e occuperanno oltre un centinaio di alberghi. Infatti la pista non aperta solo di giorno, ma anche alla sera nei fine settimana. Per l'esattezza, la pista di pattinaggio che si estende sul lungomare (lato sud del porto) fino a piazzale Roma sotto il grande gazebo al coperto, sarà aperta tutti i giorni dalle 15 alle 22, il sabato e la domenica dalle 10 alle 24.

