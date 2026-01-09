Piscina e palestra gratis per un mese con Pillole di movimento 2026 | tutte le info

Dal 8 gennaio, torna “Pillole di movimento 2026” di Uisp Bologna, un’iniziativa che promuove l’attività fisica. Per un mese, è possibile usufruire gratuitamente di piscina e palestra, con l’obiettivo di favorire uno stile di vita più attivo e prevenire problemi di salute legati alla sedentarietà. Ecco tutte le informazioni per partecipare e approfittare di questa opportunità.

Dall'8 gennaio torna Pillole di movimento, la storica iniziativa di Uisp Bologna nata per incentivare le persone ad aumentare il proprio livello di attività fisica e contrastare i rischi della sedentarietà, uno stile di vita strettamente legato a problematiche di salute, tra cui l'obesità.

