Pippo Musso lo scrittore con gli occhi

Pippo Musso, lo scrittore con gli occhi, ha affrontato la malattia con tenacia e determinazione. La sua passione per la vita e la capacità di resistere rappresentano un esempio di forza e resilienza. La sua storia ispira a non arrendersi di fronte alle difficoltà, dimostrando come la volontà possa fare la differenza anche nelle situazioni più complesse.

"La sua voglia di vivere, la sua capacità di resistere nonostante la malattia, è stata una lezione per tutti. Quando vedevo cosa faceva lui, io che a volte mi lamento per una semplice escursione in montagna, lo ammiravo e prendevo esempio". Roberto Mauri, presidente della cooperativa La Meridiana, ricorda commosso Pippo Musso, paziente malato di Sclerosi laterale amiotrofica (Sla) ricoverato al centro SLAncio, all’Rsd San Pietro di Monza, uno dei centri gestiti dalla cooperativa. Musso si è spento l’altro ieri. Era uno dei redattori di ScriverEsistere, il magazine che si scrive con gli occhi, tra le iniziative più belle del progetto SLAncio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Pippo Musso lo scrittore con gli occhi" Leggi anche: Morto Giuseppe "Pippo" Rescifina, storico giornalista e scrittore Leggi anche: Proseguono gli appuntamenti con "Libri da queste parti": ospite lo scrittore Michele Marziani e "Il Bandito" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. È morto Pippo Musso lo scrittore che scriveva con gli occhi; Pippo Musso lo scrittore con gli occhi. "Pippo Musso lo scrittore con gli occhi" - "La sua voglia di vivere, la sua capacità di resistere nonostante la malattia, è stata una lezione per tutti. ilgiorno.it

È morto Pippo Musso lo scrittore che "scriveva" con gli occhi - Si è spento Pippo Musso, uno dei pazienti malati di Sclerosi laterale amiotrofica ricoverato al centro SLAncio di Monza. monzatoday.it

La notizia è arrivata poco fa. Ecco chi era e che cosa ha fatto Pippo Musso. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.