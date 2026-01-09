Pioggia e forte vento a Paola ordinanze del Comune | chiusi lungomare e via Arenile attivato il Coc

A causa delle condizioni meteorologiche avverse e delle previsioni di peggioramento, tra cui mareggiate, il Comune di Paola ha disposto la chiusura del lungomare e di via Arenile. È stato inoltre attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) per monitorare la situazione e garantire la sicurezza pubblica. Le ordinanze rimarranno in vigore fino a cessata allerta, nel rispetto della tutela della collettività.

Considerate le avverse condizioni meteorologiche e le previsioni di peggioramento con possibili mareggiate, l’amministrazione comunale di Paola ha emanato due ordinanze per la tutela della pubblica incolumità. Con decorrenza immediata e fino a cessate esigenze è stata disposta la chiusura al traffico veicolare e pedonale di via Arenile, nella zona dei pennelli fino al confine con il Comune di. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Pioggia e forte vento a Paola, ordinanze del Comune: chiusi lungomare e via Arenile, attivato il Coc Leggi anche: Barca a vela si spiaggia sull’arenile per il forte vento Leggi anche: Pioggia e maltempo, terminal chiusi per il vento e traffico in tilt La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Pioggia e forte vento a Paola, ordinanze del Comune: chiusi lungomare e via Arenile, attivato il Coc - L’amministrazione comunale ha disposto la chiusura di alcune arterie costiere e l’attivazione del Centro operativo comunale di Protezione civile ... msn.com

Meteo: pioggia e forte vento nelle prossime ore, le aree colpite - Da alcuni giorni l’Italia continua a essere ostaggio degli effetti di una vasta area ciclonica centrata sull’Europa centrale e settentrionale, alimentata da venti molto freddi di origine artica. ilmeteo.it

METEO ITALIA | Gelo record e poi brusco rialzo termico: freddo artico, vento forte e piogge nel weekend - L’Italia nella morsa del gelo con temperature fino a - italiachiamaitalia.it

PIOGGIA, FREDDO E FORTE VENTO | Meteo Sicilia, miglioramento nei prossimi giorni: le previsioni leggi --> https://www.teleone.it/2026/01/08/pioggia-vento-e-freddo-in-sicilia-meteo-miglioramento-nei-prossimi-giorni/ - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.