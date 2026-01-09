Pink ambassador a Pescara | fondazione Veronesi recluta donne operate di tumore al seno utero o ovaie
La Fondazione Veronesi cerca donne operate di tumore al seno, utero o ovaie a Pescara, per il progetto Pink Ambassador. Fino al 31 gennaio 2026 è possibile presentare la propria candidatura, contribuendo a sensibilizzare e diffondere informazioni sulla prevenzione e la cura di queste patologie. Un’opportunità per chi desidera condividere la propria esperienza e supportare la comunità locale.
Fino al prossimo 31 gennaio 2026 sarà candidarsi per diventare Pink ambassador per fondazione Veronesi. Si reclutano, infatti, donne operate di tumore al seno, utero o ovaie, che abbiano concluso le terapie entro settembre 2025. Basterà inviare la propria candidatura sull’apposito form. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Elena, l’estetista delle donne: “Così aiuto quelle operate di tumore al seno”
Leggi anche: Una mostra mercato di beneficenza per le donne operate di tumore al seno
Tumori femminili, Fondazione Veronesi recluta le “Pink Ambassador 2026”.
Pink ambassador a Pescara: fondazione Veronesi recluta donne operate di tumore al seno, utero o ovaie - Pescara è stata individuata come nuovo polo per l’apertura di nuovi team, insieme ad Ancona e Pesaro per l’anno 2026 ... ilpescara.it
Fondazione Veronesi cerca in tutta Italia donne curate per un tumore che vogliano diventare Pink Ambassador - Sei una donna curata per un tumore al seno, all'utero o alle ovaie e hai concluso le terapie entro settembre 2024? corriere.it
Fondazione Veronesi, più forti di prima dopo il cancro: aperte le iscrizioni per diventare Pink Ambassador - Dopo il tumore si può tornare a essere più forti di prima e la corsa diventa un modo per stare insieme a chi ha passato la stessa esperienza e per dare un messaggio positivo a chi sta giocando la ... today.it
CERCASI AMBASCIATRICI CONTRO IL TUMORE ITALIA - AAA CERCASI DONNE PER I NUOVI TEAM DELLE PINK AMBASSADOR DI FONDAZIONE VERONESI Fondazione Veronesi lancia anche quest’anno un appello a tutte le donne che hanno affrontat - facebook.com facebook
SALUTE. FONDAZIONE VERONESI CERCA TESTIMONIAL PER NUOVI TEAM PINK AMBASSADOR saluteh24.com/2026/01/08/sal… x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.