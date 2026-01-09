Pink ambassador a Pescara | fondazione Veronesi recluta donne operate di tumore al seno utero o ovaie

La Fondazione Veronesi cerca donne operate di tumore al seno, utero o ovaie a Pescara, per il progetto Pink Ambassador. Fino al 31 gennaio 2026 è possibile presentare la propria candidatura, contribuendo a sensibilizzare e diffondere informazioni sulla prevenzione e la cura di queste patologie. Un’opportunità per chi desidera condividere la propria esperienza e supportare la comunità locale.

Fondazione Veronesi cerca in tutta Italia donne curate per un tumore che vogliano diventare Pink Ambassador - Sei una donna curata per un tumore al seno, all'utero o alle ovaie e hai concluso le terapie entro settembre 2024? corriere.it

Fondazione Veronesi, più forti di prima dopo il cancro: aperte le iscrizioni per diventare Pink Ambassador - Dopo il tumore si può tornare a essere più forti di prima e la corsa diventa un modo per stare insieme a chi ha passato la stessa esperienza e per dare un messaggio positivo a chi sta giocando la ... today.it

CERCASI AMBASCIATRICI CONTRO IL TUMORE ITALIA - AAA CERCASI DONNE PER I NUOVI TEAM DELLE PINK AMBASSADOR DI FONDAZIONE VERONESI Fondazione Veronesi lancia anche quest’anno un appello a tutte le donne che hanno affrontat - facebook.com facebook

SALUTE. FONDAZIONE VERONESI CERCA TESTIMONIAL PER NUOVI TEAM PINK AMBASSADOR saluteh24.com/2026/01/08/sal… x.com

