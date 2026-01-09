Piedimonte S Germano il metal dei Korn torna al Metropolis

Il 17 gennaio, il Metropolis di Piedimonte San Germano ospiterà nuovamente i KoRnea, tribute band italiana dei Korn. La serata offrirà l’occasione di ascoltare dal vivo le sonorità del nu metal, riproposte fedelmente dai musicisti che rendono omaggio alle origini di questa scena. Un appuntamento dedicato agli appassionati del genere, in un ambiente che valorizza la musica dal vivo e l’atmosfera autentica.

Sabato 17 Gennaio torna la musica dei Korn al Metropolis di Piedimonte San Germano con i KoRnea, storica tribute band italiana dei padrini del nu metal.Un imperdibile evento per rivivere nel modo più fedele possibile i più grandi successi dei Korn, da “Blind” a “Freak on a Leash” passando per. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

