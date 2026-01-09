Il 17 gennaio, il Metropolis di Piedimonte San Germano ospiterà i KoRnea, tribute band italiana dei Korn, per una serata dedicata al nu metal. Un’occasione per ascoltare dal vivo le sonorità dei Korn, rivisitate con cura e passione. L'evento rappresenta un momento di incontro per gli appassionati del genere, in un contesto musicale che valorizza la scena locale e il patrimonio del rock.

Sabato 17 Gennaio torna la musica dei Korn al Metropolis di Piedimonte San Germano con i KoRnea, storica tribute band italiana dei padrini del nu metal.Un imperdibile evento per rivivere nel modo più fedele possibile i più grandi successi dei Korn, da “Blind” a “Freak on a Leash” passando per. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Leggi anche: Piedimonte S. Germano, il metal dei Korn torna al Metropolis

Leggi anche: Il nu metal dei Korn allo Stammtisch con i Kornea

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Stellantis, i licenziati di Trasnova occupano la sala comunale di Piedimonte S.Germano - Sono in piazza anche stamattina i lavoratori dell’indotto di Stellantis dello stabilimento di Piedimonte San Germano, nel cassinate. rainews.it

Stellantis, rinviata la riapertura dello stabilimento di Piedimonte S. Germano - Una brutta sorpresa pre natalizia per lavoratori e sindacati della Stellantis di Piedimonte San Germano: è arrivata infatti la notizia, attesa e temuta, che lo stabilimento ciociaro della ... rainews.it

Comunicazione di Servizio a Piedimonte Dan Germano per Martedì 06 Gennaio “Il Castello delle Befane” cambia location. Appuntamento alle ore 10.00 - facebook.com facebook