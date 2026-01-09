Piazzano un ordigno alle Poste per far saltare in aria il bancomat ma il colpo fallisce
A dicembre, un tentativo di furto allo Zen si concluse con un'operazione fallita. Questa volta, i malviventi hanno piazzato un ordigno presso un ufficio postale nel tentativo di far esplodere un bancomat. L'intervento delle forze dell'ordine ha impedito il danno, evitando conseguenze più gravi. Indagini in corso per identificare i responsabili e chiarire le modalità dell'episodio.
Dopo l'assalto fallito allo Zen a dicembre, i ladri provano a fare saltare in aria un altro bancomat. È successo la scorsa notte in piazza della Costellazione, zona Villagrazia, dove una banda ha tentato un furto colpendo l'agenzia Palermo 8 di Poste italiane. Nonostante l'esplosione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Colpo fallito alle Poste di Ottaviano: fanno saltare in aria il bancomat, ma non riescono a portarlo via
Leggi anche: Poste Antignano, da oggi attivo anche il bancomat: era stato fatto saltare in aria nel 2023
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.