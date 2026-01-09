Piazzano un ordigno alle Poste per far saltare in aria il bancomat ma il colpo fallisce

A dicembre, un tentativo di furto allo Zen si concluse con un'operazione fallita. Questa volta, i malviventi hanno piazzato un ordigno presso un ufficio postale nel tentativo di far esplodere un bancomat. L'intervento delle forze dell'ordine ha impedito il danno, evitando conseguenze più gravi. Indagini in corso per identificare i responsabili e chiarire le modalità dell'episodio.

