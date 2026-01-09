Piazza Duomo i consiglieri di opposizione | Oggi il conto lo paga la città
I consiglieri di opposizione di Alternativa per Benevento commentano la situazione attuale, affermando che le scelte amministrative stanno incidendo sul patrimonio e sulle risorse della città. La loro nota evidenzia le preoccupazioni riguardo alle conseguenze delle decisioni prese, sottolineando la necessità di un confronto trasparente e responsabile per il futuro di Benevento. Di seguito, il testo integrale della loro comunicazione.
Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Alternativa per Benevento. Altro che “risparmio”, la riduzione sostanziale del finanziamento Italia City Branding per le spese di progettazione relative al completamento dell’immobile di piazza Duomo non ci coglie di sorpresa. Già nel Consiglio Comunale del maggio 2024 avevamo messo sull’avviso l’Amministrazione Comunale: le nuove norme in materia di finanza di progetto non contemplano la possibilità che l’intervento a farsi sia progettato dalla parte pubblica, essendo riservata la proposta esclusivamente ai privati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
