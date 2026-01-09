Piantedosi | Mi preoccupa di più la violenza praticata che quella teorizzata

Il ministro Piantedosi ha espresso preoccupazione per la crescente violenza praticata, ritenendola più allarmante di quella solo teorizzata. Secondo lui, episodi di questo tipo mettono in discussione la sicurezza pubblica e richiedono un’attenzione concreta e immediata. La tutela dei cittadini e la prevenzione della violenza sono temi centrali per garantire un ambiente più sicuro per tutti.

"La sicurezza viene messa in discussione quando ci sono episodi come questi. Quando ci sono altre persone che fanno meno saluti fascisti ma praticano di più la violenza. Da ministro degli interi mi preoccupa di più la violenza praticata da quella teorizzata".Lo ha detto il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, rispondendo alla domanda di un giornalista a margine della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuta in mattinata a Caivano sulle tensioni che si sono registrate nel giorno della commemorazione di Acca Larentia.

